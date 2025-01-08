Toroslar ilÃ§esinde, tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan yaÅŸlÄ± bir vatandaÅŸÄ±n ailesi, babalarÄ±nÄ±n atÄ±k ve Ã§Ã¶p biriktirdiÄŸini, bu durumun hem vatandaÅŸÄ±n hem de Ã§evre sakinlerinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini belirterek, belediye ekiplerinden yardÄ±m istedi. Ailenin talebi Ã¼zerine yaÅŸlÄ± adamÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Osmaniye Mahallesiâ€™ndeki eve giden Toroslar Belediyesi ekipleri, evin tÃ¼m odalarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼. ZabÄ±ta ve Temizlik Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin ortak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu evde uzun sÃ¼redir biriktirilen Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±, kamyonlara yÃ¼klenerek imha edildi. Evden 10 kamyon Ã§Ã¶p Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

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'HALKIMIZIN SAÄžLIÄžI VE HUZURU BÄ°ZÄ°M Ã–NCELÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDÄ°R'

YapÄ±lan kapsamlÄ± temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸlÄ± adamÄ±n ailesi ve mahalle sakinleri duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirirken Belediye BaÅŸkanÄ± Abdurrahman YÄ±ldÄ±z, bu tÃ¼r durumlarÄ±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini belirtti. YÄ±ldÄ±z, â€œHalkÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve huzuru bizim Ã¶nceliÄŸimizdir. Gelen ÅŸikayet Ã¼zerine ekiplerimiz derhal harekete geÃ§ti.

Ã‡Ã¶p evde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz temizlik ve ilaÃ§lama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla mahalle sakinlerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklarÄ± gidermiÅŸ olduk. Ekiplerimiz, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in 7 gÃ¼n 24 saat gÃ¶rev baÅŸÄ±nda" dedi.

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