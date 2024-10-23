GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de tamirciye gelen karga arabanın anahtarını çaldı!

Mersin'de tamirciye gelen karga arabanın anahtarını çaldı!

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir karga, atölyede tamir edilen otomobilin kaputu üzerine bırakılan anahtarı gagasıyla alıp uçarak 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına bıraktı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, atölye çalışanları, karganın peşinden koşup, çatıdan anahtarı aldı.

23.10.2024 - 11:47 | | Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
Mersin'de tamirciye gelen karga arabanın anahtarını çaldı!

Olay, dün, Erdemli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi Yusuf Sezgen (41) ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu. Otomobilin tavanında gezinen kargo, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu. Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu. Kargayı takip edip, okulun çatısına çıkan çalışanlar, anahtarı aldı. Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan karganın anahtarı aldığı, çalışanların peşinden koştuğu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNCEL HABERLER

Yerli turistler yakınlarını ziyaret için 68,8 milyar lira harcadı

Yerli turistler yakınlarını ziyaret için 68,8 milyar lira harcadı

1 Adam 5 isim: Doğumunda ismi ve cinsiyeti yanlış yazıldı, hatalar zinciri okul, askerlik ve iş hayatında devam etti

1 Adam 5 isim: Doğumunda ismi ve cinsiyeti yanlış yazıldı, hatalar zinciri okul, askerlik ve iş hayatında devam etti

9 aylık fındık ihracat geliri 1 milyar doları aştı

9 aylık fındık ihracat geliri 1 milyar doları aştı