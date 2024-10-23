Mersin'de tamirciye gelen karga arabanın anahtarını çaldı!

Olay, dün, Erdemli Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi Yusuf Sezgen (41) ve personeli çalışırken, uçarak gelen bir karga, tamiri yapılan otomobilin üzerine kondu. Otomobilin tavanında gezinen kargo, kaput üzerine bırakılan anahtara doğru yöneldi ve gagasıyla alıp uçtu. Çalışanların peşinde koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısına kondu. Kargayı takip edip, okulun çatısına çıkan çalışanlar, anahtarı aldı. Olayın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade eden Yusuf Sezgen, anahtarı aldığı için ise mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan karganın anahtarı aldığı, çalışanların peşinden koştuğu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.