Mersin'de orman yangını! Yerleşim yerleri boşaltıldı

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

30 EV TEDBİREN BOŞALTILDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı.

ÇEVRE İLLERDEN YARDIM

Öte yandan ,Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, bölgede orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanlar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı yangın bölgesindeki alevlerin boyutu, dron görüntülerine yansıdı.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.