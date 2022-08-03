Mersin'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
03.08.2022 - 17:04 | | İHA
Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkiindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği yönündeki ihbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sarp kayalık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinden de takviye ekipler yönlendirildi.
Zorlu arazi koşullarına sahip bölgede, 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.