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Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde

 Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor.

05.08.2022 - 11:27 | | Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-
Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, 3 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 5 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Dün havanın kararmasıyla birlikte helikopterler çalışmalarına ara verirken, karadan müdahale ise sürdü.

Mersinde orman yangını 3üncü gününde

BUZAĞIYI KURTARDILAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın bölgesinde kalan bir buzağı kurtarıldı. Bir personel, buzağıyı kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Bu arada bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.

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