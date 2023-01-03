Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Uzun süren teknik ve projeli çalışma sonucunda kent genelinde baskı, şiddet ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ile yağma suçlarını işleyen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yapan 14 şahıs tespit edildi. Bunun üzerine bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.