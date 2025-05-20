GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de fabrika yangını! Alevler metrelerce yükseldi
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de fabrika yangını! Alevler metrelerce yükseldi

Mersin'de fabrika yangını! Alevler metrelerce yükseldi

20.05.2025 - 07:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ABONE OL

Mersin'de çeşitli elektronik ürünler üreten bir fabrika alev alev yanmaya başladı. Bölgeye gönderilen itfaiye ve TOMA ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. TOMA'ların da bölgeye ulaşarak söndürmeye destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Güncel Haberler

Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ele geçirildi
#Gündem

Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ele geçirildi

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda 3. dalga: 22 kişi için gözaltı kararı
#Gündem

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda 3. dalga: 22 kişi için gözaltı kararı

Araba alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe dengeler değişti! İbre yeniden 2. ele döndü, zirve yaptı
#Ekonomi

Araba alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe dengeler değişti! İbre yeniden 2. ele döndü, zirve yaptı