Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Toroslar ve Mezitli ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.