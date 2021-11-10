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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

10.11.2021 - 13:08 | | Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Toroslar ve Mezitli ilçelerinde tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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