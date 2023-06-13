Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu! 13 gözaltı kararı

​Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan 13 şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskın yaptı. Belirlenen adreslerde çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheliler ise Mersin'e getirilecek. Operasyon sürüyor.