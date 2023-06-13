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Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu! 13 gözaltı kararı

Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 13 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Polis, belirlenen adreslere baskın yaptı.

13.06.2023 - 08:23 | | Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Mersin merkezli 2 ilde tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu! 13 gözaltı kararı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan 13 şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen polis, sabah saatlerinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskın yaptı. Belirlenen adreslerde çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheliler ise Mersin'e getirilecek. Operasyon sürüyor.

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