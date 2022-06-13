Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanları'ndan Gazi Erçel Vefat etti. Erçel, 1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev almıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu paylaşımla vefatı duyurdu:

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.