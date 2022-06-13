GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMerkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti
ABONE OL

Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti

Merkez Bankası'nın 1996-2001 tarihleri arasındaki başkanı olan Gazi Erçel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

13.06.2022 - 13:57 |
Merkez Bankası eski başkanlarından Gazi Erçel hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanları'ndan Gazi Erçel Vefat etti. Erçel, 1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev almıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şu paylaşımla vefatı duyurdu:

1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

 

GÜNCEL HABERLER

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Yunanistan’ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Yunanistan’ın bu girişimleri derhal durdurulmalıdır

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! EPGİS duyurdu

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! EPGİS duyurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Biz gerginlikten yana değil işbirliğinden yanayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Biz gerginlikten yana değil işbirliğinden yanayız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pirinç fiyatları artacak mı? Pirinç krizi mi başlıyor?

Pirinç fiyatları artacak mı? Pirinç krizi mi başlıyor?

Sıradaki Haber
Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret temmuz zammı 2022 Cumhurbaşkanı son dakika açıklaması!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret temmuz zammı 2022 Cumhurbaşkanı son dakika açıklaması!

Sıradaki Haber
Zara’nın reklamına ekmek tepkisi! Zara'nın ekmekli reklamı gündem oldu! Sosyal medyada tepkiler büyüyor!

Zara’nın reklamına ekmek tepkisi! Zara'nın ekmekli reklamı gündem oldu! Sosyal medyada tepkiler büyüyor!

Sıradaki Haber
İtalya'daki helikopter kazasında kahreden detay! Son fotoğrafları ortaya çıktı: '4’ümüz gitti, 4’ümüz kaldı'

İtalya'daki helikopter kazasında kahreden detay! Son fotoğrafları ortaya çıktı: '4’ümüz gitti, 4’ümüz kaldı'

Sıradaki Haber