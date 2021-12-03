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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.

03.12.2021 - 22:26 |
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşinin Vefat ettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlunun acı günü

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