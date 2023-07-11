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Menderes'teki orman yangını kontrol altında

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü yaklaşık 11 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

11.07.2023 - 01:35 | | İHA
Menderes'teki orman yangını kontrol altında

Yangın, saat 13.45 sıralarında Oğlananası Mahallesi'nde çıktı. İlk müdahalenin 15 dakika içerisinde gerçekleştiği yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel, alevlere müdahale etti. Alevler, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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