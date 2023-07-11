Menderes'teki orman yangını kontrol altında

Yangın, saat 13.45 sıralarında Oğlananası Mahallesi'nde çıktı. İlk müdahalenin 15 dakika içerisinde gerçekleştiği yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel, alevlere müdahale etti. Alevler, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.