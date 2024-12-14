Melike Şahin ismini kullanan öğretmene dava! 'Gerçek Melike Şahin benim'

Davalıya ait ‘Melike Şahin’ markasının hükümsüz kılınmasını talep eden şarkıcı, markasının ticari amaçla kullanılmasının ve başkalarına devrinin önlenmesi için tedbir talebinde bulundu.

Davanın reddini isteyen öğretmen ise bu markayı şarkıcıdan önce tescil ettirdiğini belirtti:

“Sanatçı Melike Şahin 2017’de ünlü olmuştur. Müvekkil ise eskiden beri tanınmıştır. Sanat, müzik, tekvando ve pilates alanında bu markayı tescil ettirmiştir. Ayrıca davacının ismi ‘Melike Şahin Arpalık’tır.”