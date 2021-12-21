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Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme

Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'da zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme görevi yürüten komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

21.12.2021 - 13:27 |
Mehmetçik'ten zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Ardahan'da terörle mücadelede görev alan komandoların karla kaplı dağlık bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürütürken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

Fotoğraflarda, zorlu kış şartlarında görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı personelinin fotoğrafları yer aldı. Fotoğraflarla birlikte 'Bitmeyen bir aşk, dinmeyen bir sevdadır Vatan' mesajı paylaşıldı.

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