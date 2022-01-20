Mehmetçik'ten 3 bin 450 metrede eksi 17 derecede nöbet!

MSB, Hakkari kırsalında bulunan Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçiğin görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan videoda 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde eksi 17 derecede görevini yapan Mehmetçik, temizlediği metrelerce kar üstünde devriye geziyor, nöbet tutuyor.

MSB paylaşımında, "Şehit Sözleşmeli Onbaşı Muhammed Koç Üs Bölgesi/Hakkari Rakım: 3450 metre, sıcaklık: -17 Derece. Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki vatan ve bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun." ifadeleri kullanıldı.