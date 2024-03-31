Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Süper Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu nereli, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Tokat Belediye Başkanı

Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tokat Belediye başkanı olarak seçildi. Peki, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı. İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu. Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.