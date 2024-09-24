Mehmet Kasapoğlu CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu: Cumhurbaşkanımız en güçlü sedayı seslendirecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız her zaman adaletten yana oldu. İsrail'in vahşetine dur demek için; bebeklerin, kadınların, yaşlıların katline dur demek için en güçlü sedayı kendisi seslendirecek." dedi.

İşte Mehmet Kasapoğlu, konuşmasında satır başları;

Dünyanın gözü önünde hepimizin yakından takip ettiği, dünyanın görmediği vahşeti yaşıyor Filistinliler. Bu vahşetin gölgesinde toplanıyor genel kurul. Bu genel kurul ezber bozsun, bu vahşete dur demek için insiyatifini ortaya koysun.

Cumhurbaşkanımızın 14. konuşması gerçekleşecek. BM'nin tarihine kazıdığı konuşmaları var. Dünya 5'ten büyüktür konuşması burada gerçekleşti. Ezber bozacak konuşmayı potaya koyacaktır. O her zaman mazlumdan yana oldu. Cumhurbaşkanımız her zaman adaletten yana oldu. İsrail'in vahşetine dur demek için; bebeklerin, kadınların, yaşlıların katline dur demek için en güçlü sedayı kendisi seslendirecek. Bu kuruluşlar insanlık için var. Bu kuruluşlar bu misyonunu bugün yapmayacaksa ne zaman yapacak.

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TÜRKİYE HER DAİM MAZLUMDAN YANA OLDU

Hiçbirimizin tahammül edemeyeceği sahneler var. Küresel sistem bu noktada kendisini gerçekleştiremedi. Beklentimiz bu kuruluşların bu süreçlerde barışın tesisi adına elini taşın altına koymasıdır. Türkiye her daim mazlumdan yana olmuş bir devlettir. Ülkemiz nasıl Karadeniz'de Türkiye en önce barışın tesisi için insiyatif aldı ve elini taşın altına koydu. Filistin konusunda barış için, savaş suçlusu Netanyahu'nun hesap vermesi için niyetini ortaya koymuş bir ülkedir. Uluslararası platformlarda iradesini gösterecektir.