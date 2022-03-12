Mehmet Akif Ersoy, kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n kabulÃ¼nÃ¼n 101'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Mehmet Akif Ersoy, EdirnekapÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda dualarla anÄ±ldÄ±. TÃ¶rene Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Levent ErgÃ¼n, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanvekili HÃ¼seyin Aksu, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ±, EyÃ¼psultan ilÃ§esinde gÃ¶rev yapan aday Ã¶ÄŸretmenler ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

TÃ¶ren saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Mehmet Akif Ersoy'un kabri baÅŸÄ±nda dua eden Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraberindekiler karanfil bÄ±raktÄ±.Â

"AKÄ°F HEPÄ°MÄ°ZÄ°N ORTAK DEÄžERÄ°"

TÃ¶renin ardÄ±ndan konuÅŸan Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Levent YazÄ±cÄ±, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak, bizim iÃ§in Ã¶nemli olan gÃ¼nlerden bir tanesi. Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem kabulÃ¼, hem de Mehmet Akif Ersoy'u anmanÄ±n Ã¶nemli gÃ¼nlerinden birisi. BugÃ¼n birÃ§ok meslektaÅŸÄ±mÄ±zla birlikteydik. Akifimizi andÄ±k. Akif hepimizin ortak deÄŸeri. Belki Ä°stiklal mÃ¼cadelemizin manevi Ã¶ncÃ¼lerinden bir tanesi. Hepimiz iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sembolÃ¼ olan Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yazarÄ±.

Onun iÃ§in genÃ§liÄŸimizin en Ã¶nemli Ã¶rnek alÄ±nacak model insanlarÄ±ndan bir tanesi. Â Memleket sevdasÄ±nÄ±, milli baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Â sembolÃ¼ olan Ä°stiklal MarÅŸÄ±'na yansÄ±tan Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸahsiyet. Ä°nÅŸallah onlarÄ±n bu emanetlerini hep beraber genÃ§lerimize taÅŸÄ±yÄ±p gÃ¼zel Ã¼lkemizin ilelebet yaÅŸamasÄ± iÃ§in hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz" dedi.Â

"Ä°STÄ°KLAL MARÅžI OKUNURKEN KENDÄ°MÄ° TUTAMADIM"

EyÃ¼p Refhan TÃ¼mer Ã‡ok ProgramlÄ± Lisesi aday Ã¶ÄŸretmenlerinden Merve Ertan "Kendisi Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼, maneviyatÄ± da yÃ¼ksek bir ÅŸairimiz. Kendisini Ã§ok seviyorum. Bu yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirden dolayÄ± Allah ondan bin kere razÄ± olsun. Okurken tekrar duygulandÄ±m. Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunurken kendimi tutamadÄ±m. ArkasÄ±nda gururla okuyabileceÄŸimiz bir ÅŸiir bÄ±raktÄ±" diye konuÅŸtu.