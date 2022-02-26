GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMeclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
HaberlerGündem Haberleri Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL

Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

26.02.2022 - 21:56 |
Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Şentop görüşmede, “Savaşın kazananı olmaz” diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, mevcut krizin, uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturulması dileğini yineledi. Şentop, “Türkiye ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımızın insiyatifleriyle, gerginliğin azaltılması için samimi çaba sarf etmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazırız. Bu anlayışla bir an evvel ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için gayret gösteriyoruz” dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da aramasından dolayı Şentop’a teşekkür etti. Dostluğun zor zamanda belli olduğunu belirterek, Türkiye'nin dostluğunun böyle karşılandığını ifade etti. Türkiye'nin başka ülkeler gibi sadece konuşmakla kalmadığını, krizin çözümü için aktif bir tutum takındığını, bunun için ayrıca müteşekkir olduklarını bildirdi.

GÜNCEL HABERLER

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya kendi uçağını vurdu

Sıradaki Haber
Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Meclis Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 26 Şubat Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber
Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

Sıradaki Haber