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Maske tartışması... 'Beyaz kod' aldılar! 'Cumhuriyet savcısıyla görüştük, takmamıza gerek yok'

Adapazarı'nda Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde maske takmayan hasta anne ve kızı ile doktor arasında tartışma yaşandı. Doktor, uyarılarına rağmen anne ile kızının maske takmaması üzerine 'beyaz kod' vererek, şikayetçi oldu.

06.12.2021 - 14:30 | | Dinçer AKBİR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) -
Maske tartışması... 'Beyaz kod' aldılar! 'Cumhuriyet savcısıyla görüştük, takmamıza gerek yok'

Olay, dün akşam saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gözünün içine kaçan lensin çıkarılması için acil servise başvuran Y.Ç. ve yanındaki kızı S.Ş.'nin maske takmadığını gören doktor, onlardan maske takmalarını istedi. Doktor ile anne ve kızı arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.Ş. cep telefonu ile görüntü çekerken, doktor O.Y. tüm ısrarlarına rağmen anne ve kızının maske takmaması üzerine 'beyaz kod' vererek şikayetçi oldu.

‘CUMHURİYET SAVCISIYLA GÖRÜŞTÜK, TAKMAMIZA GEREK YOK’

S.Ş. tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doktor O.Y.'nin, "Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Maske takmanız gerekiyor" diyerek uyarıda bulunması, S.Ş.'nin ise "Biz cumhuriyet savcısıyla görüştük. Takmamıza gerek yok" cevabını vermesi yer alıyor.  Bunun üzerine beyaz kod vererek acil servise hastane polisini çağıran doktor O.Y., "Burada insanların kişisel haklarını tehdit ediyor. Burada hakkı olmadan diğer hastaları kameraya çekiyor. Hasta her türlü muayene olacaktır. Ama burada kamera çekimi yapamazsınız. Beyaz kod veriyorum" diyor. Video kaydı yapan S.Ş. ise, "Ben avukatlarla konuştum. Çekim yapmak benim hakkım" diyerek kendisini savundu.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Doktor daha sonra hastane polisine şikayette bulundu. Tartışma sonrasında polis tarafından muayene alanından çıkarılan Y.Ç. ve S.Ş., ifadeleri alınmak üzere Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. Nöbetinin tamamlanmasının ardından karakola giden doktor O.Y.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi. Anne ve kızı ifadelerinin ardından karakoldan ayrılırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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