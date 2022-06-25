Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan yangın, son açıklamaya göre tamamen kontrol altına alındı.

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişçi, yangının tamamen kontrol altında olduğunu belirterek, soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini söyledi. Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.

"4 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şunları söyledi "Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz. Geçen yıl Muğla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarlık bir alan yanmıştı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Bu geceyi de rahat atlatacağımızı ifade edecek olursak biz aslında 72 saatten çok çok önce bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Burada kara gücü dediğimiz Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanları olmak üzere jandarmamız, polisimiz, akredite olmuş bütün STK'larımız, kendini bu işe adamış kardeşlerimiz hep birlikte alın ve akıl teri dökerek bu işin üstesinden geldik diye ümit ediyorum."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise dün geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti. Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.

"İDAM CEZASI TARTIŞILMALI"

Dün Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını söylemişti. Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini de belirterek "Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor" diye konuşmuştu.