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Marmaris yangını kısmen kontrol altında

Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

24.06.2022 - 21:58 | | İHA
Marmaris yangını kısmen kontrol altında

4 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında yanan bazı sahalarda küçük ölçekli alevler hava ekiplerinin müdahalesi ile söndürülüyor. Gece boyunca bölgedeki yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edileceği açıklandı. Orman, itfaiye, Emniyet ve Jandarma TOMA ekipleri yerleşim birimlerine yakın bölgelerde konuşlandırılırken, çıkması ihtimal yangına karşı tedbir aldı. Meteorolojik veriler dahilinde tüm ekipler bölgede tutuluyor.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, "Marmaris'teki orman yangınında kaygılandıracak olumsuz bir durum yok, yangında 4500 hektar alan zarar gördü." açıklamasında bulundu.

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Marmaris yangını kısmen kontrol altında

Marmaris yangını kısmen kontrol altında