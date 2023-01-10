Marmaray'daki teknik arıza giderildi, seferler normale döndü

Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Saat 07.40'ta yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Teknik arıza ekiplerimizce saat 07.05 de giderilerek, Marmaray seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullandı.