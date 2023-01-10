Marmaray'daki teknik arıza giderildi, seferler normale döndü
Marmaray'da saat 07.00 sıralarında yaşanan teknik arızayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü bildirildi.
10.01.2023 - 08:22 |
Marmaray'dan konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Saat 07.40'ta yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Teknik arıza ekiplerimizce saat 07.05 de giderilerek, Marmaray seferlerimiz normale dönmüştür." ifadeleri kullandı.