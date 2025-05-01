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Marmara'da Poyraz! Deniz ulaşımı durdu

01.05.2025 - 12:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Marmara'da Poyraz! Deniz ulaşımı durdu

Marmara Denizi'nde 5 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki küçük tekneli balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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