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Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Rüzgarın yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Güney Ege'de güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

30.11.2024 - 13:45 |
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara’da rüzgarın, yarın ilk saatlerde batısı, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Güney Ege’nin kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına, Marmara'da pazartesi günü ilk saatlerde, Ege'de öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

 

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