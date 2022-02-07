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Marmara ile ilgili son dakika deprem uyarısı!

Marmara depremiyle ilgili son dakika açıklaması. Gemlik Körfezi'nde dün meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Naci görür, "Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" dedi.

07.02.2022 - 16:03 |
Marmara ile ilgili son dakika deprem uyarısı!

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.

Sarsıntının olası Marmara depremi üzerine etkileri merak edilirken jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Görür, depremin Gemlik Fayına bağlı olabileceğini belirtti. Görür, "Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 12 DEPREM

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

 

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