GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMarmara Denizi'ni bekleyen felaket!
HaberlerGündem Haberleri Marmara Denizi'ni bekleyen felaket!
ABONE OL

Marmara Denizi'ni bekleyen felaket!

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (MAREM) ekibinin lideri hidrolog M. Levent Artüz, “Marmara Denizi’ni kirletmeye devam ediyoruz. Yaptığımız izleme çalışması da müsilajın parçalanma sürecinde bakterilerin etkisi (ki ciddi anlamda bakteriyolojik olarak bu müsilaj aynı bir besiyeri gibi çalışıp parçalanıyor) bu parçalanıp da yok olduktan sonra geriye çok büyük bir biyokütle kalacak. O da bundan sonraki felaketi doğuracak” dedi.

13.12.2021 - 11:11 | | İHA
Marmara Denizi'ni bekleyen felaket!

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi (MAREM) ekibini lideri hidrolog M. Levent Artüz, Marmara Denizi’nin durumu ile ilgili Mudanya’da açıklamalar yaptı.

6 Ocak’tan beri Marmara Denizi'nde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Artüz, “En son Ağustos’un sonu Eylül’ün 15’i arasındaki çalışmayı yürüttükten sonra Tekirdağ’da izleme laboratuvarı kurduk. O da aşağı yukarı bir sene boyunca çalışacak. Esas problem müsilaj değil, esas problem Marmara Denizi’nin kirletiliyor olması. Biz de ağırlıkla kirletiliyor olması üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Müsilaja benzer olgularla her zaman karşılaştık bundan sonra da karşılaşacağız.

Marmara Denizini bekleyen felaket

Bu kaçınılmaz bir durum. Çünkü biz tavrımızı değiştirmeden gün geçtikçe artan bir şekilde Marmara Denizi’ni kirletmeye devam ediyoruz. Yaptığımız izleme çalışması da müsilajın parçalanma sürecinde bakterilerin etkisi (ki ciddi anlamda bakteriyolojik olarak bu müsilaj aynı bir besiyeri gibi çalışıp parçalanıyor) bu parçalanıp da yok olduktan sonra geriye çok büyük bir biyokütle kalacak. O da bundan sonraki felaketi doğuracak. Onun ne olacağını şu an itibari ile bilemiyoruz” diye konuştu.

Marmara Denizini bekleyen felaket



Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında denizanası istilası hakkında da konuşan Artüz, “Marmara Denizi’nde bu tür olgularla her zaman karşılaşıyoruz. Müsilaj gibi belirli türlerin fert adetlerinde çok ciddi artışlar oluyor. Onlar da kırıma uğrayıp ölüyorlar. Biz bunu Kumburgaz’da yengeçlerin ölüp karaya vurmasıyla, Tekirdağ Hoşköy’de balıkların karaya vurmasıyla, Bolayır’ın alt tarafında pelajik balıkların karaya vurmasını gördük ve görüyoruz. Bu süreç içerisinde yadırganmayacak bir olay ama kirlenme süreci ciddi anlamda tam gaz devam ediyor” dedi.

GÜNCEL HABERLER

Yasak kararı! Kısa sürede devreye girecek, büyük tepki çekti

Yasak kararı! Kısa sürede devreye girecek, büyük tepki çekti

İstanbul'da ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebati ve Kavcıoğlu ile görüşecek

İstanbul'da ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nebati ve Kavcıoğlu ile görüşecek

Kripto paralar rekor sonrası resmen eriyor! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP ve...

Kripto paralar rekor sonrası resmen eriyor! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP ve...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak kararı! Kısa sürede devreye girecek, büyük tepki çekti

Yasak kararı! Kısa sürede devreye girecek, büyük tepki çekti

Sıradaki Haber
Kapıcı maaşı ne kadar? Asgari ücret kapıcılar için ne kadar oldu, asgari ücret apartman görevlisi maaşı 2022 belli oldu mu?

Kapıcı maaşı ne kadar? Asgari ücret kapıcılar için ne kadar oldu, asgari ücret apartman görevlisi maaşı 2022 belli oldu mu?

Sıradaki Haber
Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet dehşet saçtı!

Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet dehşet saçtı!

Sıradaki Haber
2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu mu, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak? 40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu mu, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Sıradaki Haber