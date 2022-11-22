GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marmara Denizinde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi
ABONE OL

Marmara Denizinde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası İDO deniz feribotundaki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

22.11.2022 - 01:36 | | İHA
Marmara Denizinde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki arabalı feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yalova- Pendik seferini yapan İDO deniz otobüsündeki arabalı yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Güçlükle denizde ilerleyen feribotun o anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, feribotun seferini tamamladığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı'nda devletten bir kuruş çıkmadan 765 milyon 252 bin 109 euro yatırımı başlattık

Bakan Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı'nda devletten bir kuruş çıkmadan 765 milyon 252 bin 109 euro yatırımı başlattık

Marmara Denizinde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Marmara Denizinde korku dolu anlar: Dalgalar metrelerce yükseldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Bir aile yok oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Bir aile yok oldu