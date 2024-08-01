Marmara Denizi'nde kızıl yosun alarmı! Koku yayıldı

Marmara Deniz’inin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı. Poyrazın esmesiyle kıyılara doğru sürüklenen kızıl yosunlar, sahilde geniş alanları kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Kıyıya vuran kızıl yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken çevre sakinleri arasında endişe oluşturdu. Kızıl yosunların biriktiği alanda aynı zaman yoğun yosun kokusu yayıldı. Yetkililer, bu tür yosun patlamalarının mevsimsel ve doğa olaylarına bağlı olarak zaman zaman meydana geldiğini belirtti.