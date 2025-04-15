Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem!
15.04.2025 - 07:22Güncellenme Tarihi:
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi sabah saat 6.58'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 06:58'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi.
YERİN 5 KİLOMETRE ALTINDA OLUŞTU
Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Depremin merkez üssünün Mustafakemalpaşa ilçe sınırlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.