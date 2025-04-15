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Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem!

15.04.2025 - 07:22Güncellenme Tarihi:
Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi sabah saat 6.58'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 06:58'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, vatandaşlar tarafından hafif şekilde hissedildi.

YERİN 5 KİLOMETRE ALTINDA OLUŞTU

Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Depremin merkez üssünün Mustafakemalpaşa ilçe sınırlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

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