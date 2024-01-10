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Mardin'de TIR, 3 araca ve 1 iş yerine çarptı; 3 yaralı

Mardin'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüs ile park halindeki 2 otomobile ve bir iş yerine çarptığı kazada 3 kişi, yaralandı.

10.01.2024 - 16:42 | | Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN, (Mardin),(DHA)
Mardin'de TIR, 3 araca ve 1 iş yerine çarptı; 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 DDP 41 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse, ardından park halindeki 2 otomobil ve bir iş yerinin camekanına çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar ve iş yerinde hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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