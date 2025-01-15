Mardin'de işçi servisi kamyonla çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 33 DRD 66 plakalı kamyon ile 06 JRT 45 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüsteki Medine Ş., Ramazan G., Abdullah A., Yusuf K., Mahmud M., Ali H., Barış D., Abdulvahit E., Abdulmelik H., Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.