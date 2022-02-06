Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı!

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-20 (MARDİN-ÖMERYAN) ŞEHİT JANDARMA ER HARUN KAHYA” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel [(41) operasyonel tim] görev alıyoruz.

İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. Operasyonlarda; 101 silah, [(2) 14,7 mm uçaksavar, (6) roketatar, (1) havan , (2) bombaatar, (6) makineli tüfek, (67) uzun namlulu silah, (3) keskin nişancı tüfeği, (3) lav, (8) tabanca, (3) av tüfeği], 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23.746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.