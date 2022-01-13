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Mardin'de ele geçirildi! 17 obje ve 72 yüzük ile 1250 sikke...

Mardin'in Midyat ilÃ§esinde, jandarma tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyondaÂ 1339 tarihi eserÂ ele geÃ§irildi,Â 2 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

13.01.2022 - 09:51 | | Nezir GÃœNEÅž/ MARDÄ°N, (DHA)
Mardin'de ele geçirildi! 17 obje ve 72 yüzük ile 1250 sikke...

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â ekiplerince alÄ±nan istihbaratÂ doÄŸrultusunda,Â ÅžÄ±rnak'ta oturan A.Ã‡. ve V.H.'nin, tarihi eser niteliÄŸi olan Ã§ok sayÄ±da sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilÃ§esine getireceÄŸiÂ bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Ekiplerin takip ederek durdurduÄŸu araÃ§ta yapÄ±lan aramada; tarihi eser niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 17 obje ve 72 yÃ¼zÃ¼k ileÂ 1250Â sikke ele geÃ§irildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼Â A.Ã‡. ile yanÄ±nda bulunan V.H., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, iÅŸlemleri iÃ§in jandarmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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