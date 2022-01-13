Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â ekiplerince alÄ±nan istihbaratÂ doÄŸrultusunda,Â ÅžÄ±rnak'ta oturan A.Ã‡. ve V.H.'nin, tarihi eser niteliÄŸi olan Ã§ok sayÄ±da sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilÃ§esine getireceÄŸiÂ bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Ekiplerin takip ederek durdurduÄŸu araÃ§ta yapÄ±lan aramada; tarihi eser niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 17 obje ve 72 yÃ¼zÃ¼k ileÂ 1250Â sikke ele geÃ§irildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼Â A.Ã‡. ile yanÄ±nda bulunan V.H., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, iÅŸlemleri iÃ§in jandarmaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.