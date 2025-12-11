GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı

11.12.2025 - 20:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/ ÖMERLİ(Mardin), (DHA)

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Taşgedik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 50 NC 075 plakalı otomobil, 47 ADS 185 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen başka bir hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 1’i ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespitine yönelik çalışmalar ile kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Güncel Haberler

İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı
#Gündem

İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı
#Gündem

Mardin Ömerli’de 3 aracın karıştığı kazada 3 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da uzaklaştırma kararı sonrası evini ateşe verdi
#Gündem

Diyarbakır'da uzaklaştırma kararı sonrası evini ateşe verdi