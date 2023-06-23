GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı
ABONE OL

Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

 Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde dün başlayan yangın, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste itfaiye ve orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

23.06.2023 - 07:50 | | İHA
Manisa'daki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye OSB'de faaliyette bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasında dün saat 16.30'da başlayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi ile 19 saat sonra kontrol altına alınabildi. Fabrikadan yükselen dumanlar kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle İzmir'in üzerine de kül yağmasına neden olurken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 52 araç ve 92 personelle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisadaki fabrika yangını 19 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yangının kontrol altına alındığını belirtirken yangın söndürme helikopterleri de soğutma çalışmalarına destek veriyor. İçten içe yanmaların kontrollü bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

 

Tatil sahtekarlarına dikkat! Dolandırıcılık vakaları tavan yaptı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTatil sahtekarlarına dikkat! Dolandırıcılık vakaları tavan yaptıHaberin Tüm Görselleri
EYT’den emekli olacaklar için açıklama! Süre doluyor, 10 gün ve 100 gün detayı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREYT’den emekli olacaklar için açıklama! Süre doluyor, 10 gün ve 100 gün detayıHaberin Tüm Görselleri
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Tüm aboneleri kapsıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRElektrikte yeni dönem başlıyor! Tüm aboneleri kapsıyor Haberin Tüm Görselleri
Bayram öncesi arabası olana kritik uyarı! 60 bin liralık masraf çıkartıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBayram öncesi arabası olana kritik uyarı! 60 bin liralık masraf çıkartıyorHaberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Restoranlarda sahte müşteri dönemi! Bir içecek artı yevmiye veriliyor

Restoranlarda sahte müşteri dönemi! Bir içecek artı yevmiye veriliyor

MSB açıkladı! Yunanistan sınırında 53 kişi yakalandı

MSB açıkladı! Yunanistan sınırında 53 kişi yakalandı

Karanfil: 11 yıl sonra Bingazi'de ilk kez Türk fuarı düzenlendi

Karanfil: 11 yıl sonra Bingazi'de ilk kez Türk fuarı düzenlendi