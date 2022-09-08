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Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

 Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

08.09.2022 - 14:15 | | Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)-
Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

Akhisar'ın Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden dekoratif eşyaların üretildiği fabrikada, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor. 

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