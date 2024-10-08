Manisa'da Kentin otopark sorununa kalıcı çözümler

Manisa’da kent merkezinde yaşanan otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanan Malta Kapalı Otoparkında inşaat çalışmaları devam ediyor. Yağmur sularının depolanacağı, güneş enerji panelleriyle kendi elektriğini üretecek olan otopark, 10 bin 168 metrekare alan üzerinde 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli olacak. Malta Kapalı Otoparkı tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin otopark ihtiyacının çözülmesine katkı sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, otoparkta devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Zeyrek’e Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin eşlik etti.

“Bu bölgenin otopark sorununa bir çözüm olacaktır”

Malta Kapalı Otoparkı’nın 5 ay gibi kısa bir sürede bu hale geldiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “2 ay içerisinde de imalatını tamamlayacağız. Burası 356 araç kapasiteli bir otopark. Bu otoparkta her şeyi düşündük. Yağmur sularını depoluyoruz, suyumuza sahip çıkıyoruz. Güneş enerji panelleri ile elektriğimizin bir kısmını üretiyoruz. Kendi kendine yetebilen bir otopark. Bodrum katındaki havalandırmadan yangın tesisatına kadar her şeyi düşündüğümüz bir otopark. 2024 yılı bitmeden önce de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bu bölgenin otopark sorununa bir çözüm olacaktır” ifadelerini kullandı.

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“Otopark artık sorun olmaktan çıkacak”

Manisa’daki otopark sorununun farkında olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, “Buna yönelik olarak başka bölgelerde de çalışmalarımız ve projelendirmemiz devam ediyor. Umarım en kısa sürede onlarda da imalata başlayabilir aşamaya geleceğiz. Otopark artık bir sorun olmaktan çıkacak. Malta’daki otopark gibi kendi kendine yetebilen, bir damla suyu bile boşa harcamayacağımız alanlar oluşturmak ve Manisa halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz” diye konuştu.