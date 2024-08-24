Manisa'da darbedilen hamile kadın! Bakan Göktaş'tan açıklama: Dava sürecine müdahil olduk
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'da darbedilen hamile kadınla ilgili yaptığı açıklamada "Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.
24.08.2024 - 12:07 |
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk, saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.