GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da darbedilen hamile kadın! Bakan Göktaş'tan açıklama: Dava sürecine müdahil olduk

Manisa'da darbedilen hamile kadın! Bakan Göktaş'tan açıklama: Dava sürecine müdahil olduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'da darbedilen hamile kadınla ilgili yaptığı açıklamada "Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.

24.08.2024 - 12:07 |
Manisa'da darbedilen hamile kadın! Bakan Göktaş'tan açıklama: Dava sürecine müdahil olduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk, saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyanın en iyi 100 limanının arasında 4 Türk limanı yer alıyor

Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyanın en iyi 100 limanının arasında 4 Türk limanı yer alıyor

Diyarbakır kayıp Narin için seferber! Hiçbir iz yok, son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır kayıp Narin için seferber! Hiçbir iz yok, son görüntüleri ortaya çıktı

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Yapay zeka ile ilgili kanun çalışması gündeme gelecek