Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde, bugÃ¼n saat 14.55'te Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. Yerin 10.84 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen deprem Manisa ve BalÄ±kesir'den hissedildi. SarsÄ±ntÄ± nedeniyle kÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸanÄ±rken, ilk belirlemelere can ve mal kaybÄ± olmadÄ±.