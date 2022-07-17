Manisa'da 4,3 büyüklüÄŸünde deprem! Ä°lk bilgiler geldi
Manisa'da merkez Ã¼ssÃ¼ Soma ilÃ§esi olan 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Manisa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BalÄ±kesir'den de hissedilen deprem kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸe neden oldu.
17.07.2022 - 15:07 | | Ersan ERDOÄžAN / MANÄ°SA, (DHA)-Â
Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde, bugÃ¼n saat 14.55'te Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. Yerin 10.84 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen deprem Manisa ve BalÄ±kesir'den hissedildi. SarsÄ±ntÄ± nedeniyle kÄ±sa sÃ¼reli panik yaÅŸanÄ±rken, ilk belirlemelere can ve mal kaybÄ± olmadÄ±.