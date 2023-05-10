Manisa seçim sonuçları 2023! 14 Mayıs Manisa Cumhurbaşkanı, milletvekili canlı seçim sonucu ve oy oranı

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu, milletvekili oy oranları Pazar akşamı yakından takip edilecek. Türkiye'nin sandık başına giderek oy kullanacağı illerde Manisa'da 3426 sandıkta oy kullanma işlemi yapılacak. Toplam seçmenin 1 milyon 64 bin 257 kişinin olduğu Manisa'da seçim sonuçları 2023 seçim gecesinde gazete vatan seçim sayfasında olacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın yarışacağı Manisa'da genel seçim sonuçlarının yanısıra partilerin aldığı oy oranları ile milletvekili sayıları da yer alacak.

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI 2023 - CANL SEÇİM SONUCU VE OY ORANI

Manisa seçim sonuçları sorgulama secim2023.gazetevatan.com adresinden canlı olarak yapılacak. YSK'nın seçim yasaklarını kaldıracağı 14 Mayıs 2023 Pazar saat 18:00'dan itibaren canlı seçim sonuçları sayfamıza aktarılacak.

Basın yayın organlarında yasakların kaldırılmasıyla birlikte il il seçim sonuçları da vatandaşlarla paylaşılacak. Manisa Cumhurbaşkanı seçim sonucu, Manisa milletvekili oy oranları, Manisa hangi parti kazandı sorularının yanıtı secim2023.gazetevatan.com adresinde olacak.

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