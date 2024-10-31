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Maltepe'de kirasını ödemeyen kiracısını tehdit etti!

Maltepe'de 5 sene önce evini kiraya veren kadın, hakkında şikayetler aldığı ve ödeme yapmadığı için telefonda tartıştığı kiracısını Malatya'dan gelerek evinin camlarını kırdı. Ev sahibinin “Bu kadını bıçaklayacağım, öldüreceğim, yaşatmayacağım" diyerek tehdit ettiği anlar cep telefonu kameralarıyla kayıtlara geçti.

31.10.2024 - 11:25 | | Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
Maltepe'de kirasını ödemeyen kiracısını tehdit etti!

Olay, geçtiğimiz 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya'da yaşayan ev sahibi, yaklaşık 5 sene önce evini 19 yaşındaki oğluyla yaşayan bir kadına kiraladı.

Maltepede kirasını ödemeyen kiracısını tehdit etti

Geçen süre içerisinde kiracısı hakkında şikayetler almaya başlayan ve ödemede sorun yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre telefonla yapılan görüşmede kiracı, ev sahibine 'erkeksen gel görüşelim' dedi. Telefon numarası engellenen ev sahibi, kiracısına ulaşamayınca İstanbul'a geldi.

Maltepede kirasını ödemeyen kiracısını tehdit etti

 

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