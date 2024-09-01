Malatya'da rezerv alanlarında çalışmalar hız kazandı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı illerin başında gelen Malatya'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. 120 bin depremzedenin konteynerlerda yaşam müdahalesi verdiği kentte TOKİ tarafından yapılan yapılan deprem konutları da bitme aşamasına geldi. Şehrin çeperlerine yapılan binlerce konutun yanı sıra rezerv alanı ilan edilen mahallelerde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve 2 etap şeklinde yapılacak olan Zaviye Mahallesi'nde de ihaleyi kazanan firmalar çalışmalara başladı. 360 gün sürenin verildiği ihalede Zaviye Mahallesi'nde 1. Etap da 146 adet 2+1, 531 adet 3+1, 98 adet dükkan ve 1 fırın yapılacak. Yine 2. Etap da ise 268 tane 2+1, 780 tane 3+1, 83 dükkan ve 4 fırın mahalleye yapılacak.

Zaviye Mahallesi Muhtarı Mesut Canbay, asrın felaketinde en büyük zararı gören mahallelerinden birinin de Zaviye Mahallesi olduğunu ifade ederek çok sayıda kayıplarının olduğunu söyledi. Mahallelerinde şuanda rezerv alan çalışmasının başlamasının sevindirici olduğunu belirten Muhtar Canbay, “Vatandaşlarımızın da bazı fedakarlıkları göstermesi gerekiyor. Çalışmalar başladı, biran önce evlerimizin ve işyerlerimizin yapılıp vatandaşlarımıza teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

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Zaviye Mahallesi'nin eskisinden daha güzel olacağını umduklarını belirten Canbay, ihaleyi kazanan firmaların 7 gün 24 saat mesai ile bir yıl içinde konut ve işyerlerini bitirme hedefinin bulunduğunu kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum'un yeniden getirilmesi ile Malatya'daki çalışmaların da hız kazandığının altını çizen Canbay, “Bakanımıza, milletvekillerimize ve yerel yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Çalışmalar baya hızlandı. İnşallah biran önce buraların tamamlanıp vatandaşlarımızın taşınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de rezerv alanı ilan edilen mahallerinde çalışmaların hızlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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