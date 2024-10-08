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Malatya'da öğrenci servisi ve belediye otobüsü çarpıştı

Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada çok sayıda yaralı var.

08.10.2024 - 16:06 | | İHA
Malatya'da öğrenci servisi ve belediye otobüsü çarpıştı

Malatya'da öğrenci servisi ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

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