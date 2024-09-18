Malatya'da gece yarısı korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
18.09.2024 - 01:51 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-09-18
Saat:01:38:40 TSİ
Enlem:38.22639 N
Boylam:38.6275 E
Derinlik:9.58 km
Detay:https://t.co/zlfsGdIW2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi