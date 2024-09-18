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Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

18.09.2024 - 01:51 |
Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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