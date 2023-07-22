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Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

22.07.2023 - 17:50 | | MALATYA, (DHA)
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.43’te oldu. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

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