GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMalatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
ABONE OL

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Dün Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem gerçekleşmişti. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.49'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10.04.2022 - 19:10 |
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Aynı bölgede 18.37'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin daha yaşanmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. İlk depremden sonra 20 dakika içinde 7 artçı sarsıntı daha olmuştu. Son olarak AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de bir deprem daha meydana geldi.

MALATYA'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 18.49'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 8.03 km olarak kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Valilikten vatandaşlara son dakika uyarısı: Uzak durun

Valilikten vatandaşlara son dakika uyarısı: Uzak durun

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sıradaki Haber
Consus Enerji halka arz ne zaman? Consus Enerji halka arz hisse fiyatı ne?

Consus Enerji halka arz ne zaman? Consus Enerji halka arz hisse fiyatı ne?

Sıradaki Haber
Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Zelenskiy'den yeni çağrı: Rusya'ya petrol ambargosu uygulayın

Sıradaki Haber
SGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...

SGK resmen duyurdu! Flaş karar, iş göremezlik ödeneği, sigortalılık ve emeklilik işlemleri...

Sıradaki Haber