Mahkemeden flaş tazminat kararı! GSM şirketi hatalı çıktı

İstanbul’da yaşayan işinsanı Mehmet N., 29 Temmuz 2016’da bir bilişim suçu soruşturması nedeniyle ifadeye çağırıldı. Kütahya’da yaşayan bir kişinin 1500 TL dolandırıldığını öğrendi.

GSM şirketi dolandırıcıların kullandığı IP adresinin Mehmet N.’ye ait data hattını kullandığını bildirmişti. Mehmet N., hattı 2015’te kapattırdığını söylese de açılan dolandırıcılık davasının sanığı oldu. Mehmet N.’nin avukatı İlker Atamer, GSM şirketinin yanlış IP adresi gönderdiğini ortaya çıkarttı ve Dava 2018’de beraatle sonuçlandı. Ardından Mehmet N., GSM şirketine 200 bin TL manevi, 50 bin TL de maddi tazminat talebiyle dava açtı.

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENECEK

İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, GSM şirketinin Mehmet N.’ye 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ancak her iki taraf da bu karara itiraz etti. Dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tazminatın az olduğuna karar verdi. Yeniden görülen davada mahkeme bu kez 25 bin TL tazminatın faiziyle birlikte Mehmet N.’ye ödenmesine hükmetti.