Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 25'e yükseldi

Yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgede yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve 12 binden fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.