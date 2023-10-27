Lise Ã¶ÄŸrencilerinden Cumhuriyetâ€™in 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± iÃ§in â€˜kuruluÅŸ numarasÄ± rekoruâ€™

29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ± ve Cumhuriyetâ€™in 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± etkinlikleri Ã¼lke genelinde coÅŸkuyla kutlanmaya devam ediyor. Silivri Yusuf SarÄ±bekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, Cumhuriyet BayramÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz kÄ±yafetleriyle okul bahÃ§esinde DÃ¼nya Ã‡ocuk RekorlarÄ± denemesi yaptÄ±. Hem Cumhuriyet hem de mesleki eÄŸitim vurgusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± koreografide 600 Ã¶ÄŸrenciden oluÅŸan grup 100. YÄ±l yazdÄ±. 1 rakamÄ± mesleki eÄŸitimi ifade ederken, sÄ±fÄ±rlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise sanayi Ã§arkÄ± ÅŸeklinde yapÄ±ldÄ±. Alana Ã¶ÄŸrenci dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin girmemesi ve Ã§izgilerde maksimum 1 dakika bekleme gibi kurallarÄ±n olduÄŸu rekor denemesi, ÅŸartlarÄ±n saÄŸlanmasÄ±yla baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti. Ã–ÄŸrenciler bu Ã§alÄ±ÅŸmayla DÃ¼nya Ã‡ocuk Rekoruâ€™nu kÄ±rmÄ±ÅŸ oldu. Okul bahÃ§esinde Ã¶ÄŸrencilerin oluÅŸturduÄŸu kuruluÅŸ gÃ¼nÃ¼ numarasÄ± havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Â





HEM 100â€™ÃœNCÃœ YIL HEM MESLEKÄ° EÄžÄ°TÄ°M VURGUSUÂ

Lise mÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼rsel ErgÃ¼n, â€œCumhuriyetimizin 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± farklÄ± bir ÅŸekilde, farklÄ± vurgularla kutlamak istedik. Hem Cumhuriyetimizin 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± vurgusu hem de mesleki eÄŸitim vurgusunu yapmak istedik. Burada Ã¶ÄŸrencilerimiz 100 rakamÄ± oluÅŸtururken sayÄ±larÄ±n da bir anlamÄ± olsun istedik. 1 rakamÄ± mesleki eÄŸitimi ifade ediyor, atÃ¶lyelerden geliyorlar. Birinci 0 rakamÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ifade ediyor, Ã§ok amaÃ§lÄ± salondan geliyorlar. Akademik eÄŸitimi de son 0 ifade ediyor bÃ¶yle bir ritmik ve senkronize bir hareketi oluÅŸturmak iÃ§in tek yÃ¼rek olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Ã¶ÄŸrencilerimiz. 600 Ã¶ÄŸrencimizin hepsi buna katÄ±ldÄ±lar, 1 haftadÄ±r yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma. Bir rekoru kÄ±rdÄ±k ve hepimiz aynÄ± mutluluÄŸu yaÅŸÄ±yoruz. Cumhuriyetimizin 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda bÃ¶yle anlamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapmaktan da onur, gurur duyuyoruz. Bu bir kuruluÅŸ rekoru. Cumhuriyetimizin 100â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±yla anlamlÄ± ve ilk defa yapÄ±lan bir rekoru kÄ±rmamÄ±z da farklÄ± bir anlam taÅŸÄ±yor" ifadelerini kullandÄ±. Â

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100 Ã‡OCUKLA KIRILMASI GEREKEN REKOR 600 Ã‡OCUKLA KIRILDI Â

DÃ¼nya Ã‡ocuk RekorlarÄ± hakem heyetinden UÄŸur Demircan da, rekorun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne sertifika da veren Demircan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, â€œDaha Ã¶nce Ã§eÅŸitli kategorilerde rekor hakemliÄŸi yaptÄ±m ama bu rekor beni bir baÅŸka heyecanlandÄ±rdÄ±. Bu anlamlÄ± gÃ¼nde en az 100 Ã§ocukla kÄ±rÄ±lmasÄ± gereken bu rekoru biz tam 600 Ã§ocukla kÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k. BÃ¶yle bir rekor dÃ¼nyada daha Ã¶nce kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸildi. DÃ¼nya Ã‡ocuk RekorlarÄ± kategorisinde bu rekoru kÄ±rmak Silivri Yusuf SarÄ±bekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencilerine nasip oldu. Bu rekoru dÃ¼nya kuruluÅŸ numarasÄ± oluÅŸturma rekoru olarak tescillemiÅŸ bulunuyoruz" dedi. Ã–ÄŸrenciler ise yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmadan dolayÄ± gurur duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

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